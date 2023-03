Gli astronomi internazionali hanno creato la prima mappa dettagliata della distribuzione dell’acqua sulla Luna. Gli scienziati hanno utilizzato i dati ottenuti dal progetto congiunto della NASA e dell’Agenzia spaziale tedesca chiamato Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), ritirato dallo scorso anno. Lo studio fornisce indizi su come l’acqua possa muoversi sulla superficie della Luna, in particolare vicino al suo polo sud, un’area importante per l’esplorazione spaziale.

La mappa copre circa il 25% del lato della superficie lunare rivolto verso la Terra fino al Polo Sud. I ricercatori hanno scoperto che le maggiori riserve d’acqua si trovano nei rilievi che la tengono lontana dalla luce solare e nelle zone fredde del satellite.

“Osservando i dati sull’acqua, possiamo vedere i bordi dei crateri, possiamo vedere le singole montagne e possiamo persino vedere le differenze tra i fianchi delle montagne durante il giorno e la notte, grazie alla maggiore concentrazione di acqua in questi luoghi”, ha affermato Bill Reach, project manager SOFIA presso il NASA Ames Research Center e autore principale dello studio.

“Con questa mappa di dati SOFIA e altre a venire, stiamo osservando come l’acqua è concentrata in diverse condizioni ambientali lunari“, ha detto Casey Honniball, un ricercatore della NASA coinvolto nel lavoro. “Questa mappa fornirà preziose informazioni per il programma Artemis“, ha aggiunto. “La nostra comune conoscenza dell’era Apollo secondo cui la Luna è completamente asciutta era sbagliata”, ha affermato Paul Lucey, professore all’Università delle Hawaii e coautore della ricerca.