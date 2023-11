Si ritiene comunemente che sia più facile per una donna egemone avanzare in carriera rispetto ad una meno attraente. Tuttavia, un recente studio sulla mobilità sociale intergenerazionale, condotto da sociologi dell’Accademia polacca delle scienze e dell’Università di Oslo, in Norvegia, ha dimostrato che questa regola è “più importante per gli uomini”.

Gli esperti sono giunti a questa conclusione esaminando i dati di uno studio longitudinale in cui è stato indagato lo stesso gruppo di persone, ripetutamente per un periodo di anni, più di 11 mila americani di entrambi i sessi nell’arco di 20 anni, dall’adolescenza all’età adulta, comprese le valutazioni di il tuo aspetto, informazioni sui tuoi risultati scolastici e professionali e il loro reddito.

È stato osservato che gli uomini che corrispondono maggiormente ai criteri predominanti di bellezza maschile hanno ottenuto un maggiore successo sul lavoro rispetto alle donne attraenti, poiché occupavano posizioni più promettenti e ricevevano salari più alti, secondo lo studio pubblicato su Social Science Quarterly.

Lo studio sostiene che, da un lato, l’attrattiva fisica gioca un ruolo importante per le donne perché hanno maggiori opportunità di sfruttarla in vari aspetti della vita, ma, dall’altro, contraddice le idee sessiste stereotipate, che differenziano i loro risultati in confronto con gli uomini.

Lo studio sostiene che “l’attrattiva fisica potrebbe essere dannosa per le donne in ambienti in cui essere considerate attraenti viola i tradizionali stereotipi di genere“.