Il popolo o tribù Dogon vive nella repubblica del Mali, un paese africano situato al confine del Sahara con le savane dell’Africa occidentale, e a circa 1.500 chilometri dall’Atlantico, più precisamente sull’altopiano di Bandiagara e sui monti Homburí.

Secondo una tradizione orale, arrivarono in Mali circa 600 anni fa e costruirono case sulle scogliere per proteggersi dagli attacchi delle tribù che già abitavano la regione.

Le zone praticamente incolbili costituiscono un settore roccioso dove vivono quasi 450.000 Dogon, ogni famiglia ha un’attenzione particolare verso l’avvicinamento degli stranieri poiché generalmente non sono accettati.

Per loro, la vita ha una natura sacra, quindi ogni conflitto viene risolto pacificamente.

La conoscenza della cultura Dogon è stata portata in pittogrammi impressi sulle lastre, ma l’archivio più vasto viene ancora coltivato oralmente, cercando di non stravolgerne la storia e preoccupandosi che sia il più puro possibile.

Secondo la tradizione del popolo Dogon, circa mille anni fa, nella zona dell’altopiano di Youga Dogurou arrivò in pieno giorno una stella molto luminosa che chiamarono “ie-pelu-tolo”: la stella della decima luna.

Questo oggetto era coperto da una luce molto rossastra che associavano al sangue. Dopo questa grande stella, ne emerse una seconda che ruotava su se stessa, era grande ed emetteva un rumore assordante.

La cosa curiosa è che quando raggiunse la terra, questa stella non aveva più forma circolare, ma assomigliava invece ad un grande cesto o piramide a base quadrata, e su ciascuna delle sue facce si apriva una scala con sei gradini.

Il suo colore è cambiato dal rosso al bianco brillante. La gente – secondo i Dogon – fuggì poiché lo sbarco di quell’“arca” aveva generato in loro molta paura.

Otto Nommos “di-tigi” sarebbero discesi da ie-pelu-tolo, che aveva il corpo di un pesce, anche se alcune tradizioni menzionano alcune caratteristiche di un serpente. Avevano 40 denti molto affilati, il che spiega perché nell’antichità i Dogon li affilassero.

Il contatto con questi esseri ritenuti sacri generò un approccio da parte del popolo Dogon, dotato di una grande conoscenza dell’universo, che ancora oggi non può essere spiegata razionalmente.

Secondo la credenza, i Nommo erano scesi sulla Terra per evangelizzare la gente, aiutandola e insegnando loro le tecniche per coltivare la savana, per pescare, oltre a preparare la birra e a far germogliare più facilmente i frutti dagli alberi.

Esistono però informazioni che presentano i Nommo come assassini e non come maestri di buona volontà, si ritiene addirittura che siano stati centinaia i Dogon che morirono a causa della malvagità di questa razza presumibilmente venuta dallo spazio.

È importante però tenere presente che la narrazione orale risulta sempre distorta nel tempo.

Tra le informazioni fornite dai Nommo alle tribù Dogon, c’è l’esistenza della stella Sirio, da cui provenivano. “Sigi Tolo” è il nome che davano al corpo più luminoso del cielo e secondo questi esseri era la stella della fondazione.

La cosa curiosa è che non lo presentarono da solo, poiché sostenevano che fosse triplo, cioè che ci fossero tre stelle distanti tra loro. L’astronomia a quel tempo non aveva idea di una seconda stella in Sirio, tanto meno di una terza.

Nel 1995, i francesi Diventy e Benest scoprirono un terzo corpo nel sistema Sirio. Secondo i Dogon gli uomini pesce gli parlarono di Sirio B come “po tolo” e gli dissero che era una stella piccola ma con una massa molto pesante chiamata “sagala”.

Per la prima volta, nel 1862, l’astronomo americano Alvan Clark riuscì a vedere nella stella di Sirio, che non era solo una, ma due stelle. Con obiettivo da 47 cm di diametro riuscì a distinguere quello che da quel momento in poi fu conosciuto come Sirio B.

Oggi sappiamo che questo corpo è una nana bianca di dimensioni molto più piccole di Sirio e nella quale un metro cubo può pesare più di settantamila tonnellate.

Poi c’è la stella Sirio C, che conoscono come “emme ya” e sarebbe quattro volte più leggera di Sirio B, avrebbe un satellite che le ruota attorno che chiamano “nyan tolo”: la stella delle donne.

La sua orbita è di 50 anni, che coincide con la festa del “Sigui”, che si celebra per ricordare l’arrivo degli dei di Sirio (secondo la scienza ufficiale i suoi calcoli sono attualmente stimati in 50.040 anni).

Nonostante l’isolamento in cui vivono queste persone e la poca cultura che ricevono dalla civiltà, le informazioni di cui dispongono su certi temi cosmici sono davvero incredibili, soprattutto considerando che li padroneggiano da molti secoli, il che ha senza dubbio messo in scacco la scienza più ortodossa, il che non spiega come ciò sia possibile, se non la reale manifestazione di alcuni esseri extraterrestri nel passato che hanno contattato questa cultura africana.

I Dogon conoscevano la struttura a spirale della Via Lattea e affermavano che nell’universo esistono più di un miliardo di sistemi solari uguali al nostro.

Molti secoli fa conoscevano anche Giove e i suoi quattro satelliti interni, Saturno e i suoi anelli. Parlano con grande autorità addirittura della Luna, presentandola come una stella morta a differenza del Sole, che è la manifestazione più importante della vita nel nostro sistema.

Propongono che il nostro sistema non abbia nove pianeti, ma undici, oltre all’esistenza di un unico Dio onnipresente che chiamano “Amma”.

È necessario evidenziare che le strane arche e le loro caratteristiche principali hanno molto a che fare con ciò che sappiamo oggi del fenomeno UFO, poiché i cambiamenti di colore e le forme utilizzate fanno parte dei continui avvistamenti di questo suggestivo fenomeno.

Oggi sono in corso importanti ricerche che porterebbero a svelare coscienziosamente ulteriori dati relativi alla presenza dei Nommo nella storia del popolo Dogon, che permetterebbero di confermare che in passato vi è stata una manifestazione extraterrestre sulla Terra, e non solo con questa tribù africana, se non con tante altre culture del mondo.