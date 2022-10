Un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha catturato un’immagine sorprendente, in cui si osservano contemporaneamente due insoliti punti blu luminosi nell’atmosfera terrestre.

La fotografia è stata scattata il 30 ottobre dello scorso anno, da un membro non identificato dell’equipaggio della Expedition 66, mentre la ISS orbitava sul Mar Cinese Meridionale.

Secondo il mezzo, nel caso del primo punto luminoso che si vede nella parte inferiore dell’immagine, si tratta di un enorme fulmine caduto da qualche parte nel Golfo della Thailandia. Sebbene i fulmini siano difficili da vedere dalla ISS, poiché è spesso circondata da nuvole, questo particolare fenomeno si è verificato perché il fulmine ha colpito vicino a una grande apertura circolare nella parte superiore delle nuvole, provocandone l’accensione. Il risultato fu la formazione di un impressionante anello luminoso.

An astronaut aboard the @Space_Station took this photo of Earth’s limb – where Earth’s atmosphere meets space – over the nighttime lights of Thailand and Vietnam in 2021.

A flash of lightning illuminates passing storm clouds at the bottom of the image. ⚡https://t.co/DofiAbUqD2 pic.twitter.com/6TjD5tEbTq

— NASA Earth (but haaaunted 👻) (@NASAEarth) October 10, 2022