Un terremoto di magnitudo 6,9 è stato registrato questo giovedì a Panama, a 79 chilometri dall’isola di Coiba, situata sulla costa del Pacifico, alle 6:57 del mattino (ora locale, 2022-10-20 11:57:11 UTC). Finora non sono state segnalate vittime o danni materiali, secondo il Sistema nazionale di protezione civile.

Il National Emergency Operations Center ha riferito che rimane sotto monitoraggio e sorveglianza. L’evento tellurico è stato avvertito nelle province panamensi di Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro, Herrera, Veraguas e Coclé. Nelle prime immagini che sono state diffuse sulle reti si osserva il momento esatto in cui è stato registrato il movimento sismico, che ha avuto diverse scosse di assestamento.

Secondo USGS l’epicentro del terremoto di oggi sentito fino a Panamà, è stato ubicato nelle coordinate geografiche 7.

671°N 82.340°W con un ipocentro di 10 km di profondità. Non è stato lanciato alcun allarme tsunami. Seguiranno, se ritenuto necessario, aggiornamenti con ulteriori dettagli. D’altra parte, secondo il rapporto del Tsunami Warning Center of the Secretariat of the Navy and Navy of Mexico (Semar), non è prevista alcuna generazione di variazioni del livello del mare sulle coste messicane né su quelle di El Salvador.

