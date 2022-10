I membri del gruppo musicale K-pop BTS svolgeranno il servizio militare obbligatorio nel loro paese d’origine, la Corea del Sud, e si riuniranno come band nel 2025.

Big Hit Music, la compagnia che rappresenta il gruppo delle star, ha comunicato questo lunedì tramite Twitter che, dopo il concerto di Busan, in cui i sette membri si sono ritrovati per sostenere la candidatura di quella città alla mostra Universal 2030, ‘è il momento perfetto’ per i

musicisti di adempiere ai loro obblighi militari prima di iniziare i loro progetti solisti.

Ha anche spiegato che il membro più anziano, Jin, 29 anni, sarà il primo ad arruolarsi ‘non appena concluderà il suo programma per l’uscita del suo lavoro da solista alla fine di ottobre’. ‘Gli altri membri del gruppo intendono svolgere il servizio militare in relazione ai propri programmi individuali’, ha aggiunto.

‘Sia la compagnia che i membri dei BTS non vedono l’ora di adempiere ai loro obblighi prima di riunirsi come band intorno al 2025’, afferma la dichiarazione dell’etichetta musicale.

Secondo la legge sudcoreana, tutti gli uomini fisicamente e mentalmente in forma devono svolgere tra i 18 ei 21 mesi di servizio militare. Tuttavia, la legge prevede esenzioni speciali per gli atleti, i musicisti classici e tradizionali, nonché i ballerini, purché abbiano vinto premi elevati in competizioni che accrescono il prestigio nazionale.

In questo contesto, sono sorti dibattiti in Corea del Sud tra coloro che sostengono il reclutamento delle star dei BTS e coloro che si oppongono a causa della popolarità dei musicisti nel loro paese ea livello internazionale.