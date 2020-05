La tempesta tropicale Arthur si è formata sabato al largo della costa della Florida, segnando il sesto anno consecutivo in cui una tempesta nominata è iniziata prima dell’inizio ufficiale della stagione degli uragani nell’Atlantico il 1° giugno.

Il National Hurricane Center con sede a Miami, negli Stati Uniti, ha emesso un avviso di tempesta tropicale alle banche esterne della Carolina del Nord nel suo rapporto alle 5 del mattino. Il centro della tempesta si trovava quindi a circa 610 chilometri (380 miglia) a sud-sud-ovest di Cape Hatteras, nella Carolina del Nord.

Arthur mostrava venti sostenuti di 65 chilometri (40 miglia) all’ora e si spostava da nord-nordest a 14 chilometri (9 miglia) all’ora, rallentando in qualche modo a 20 chilometri (13 miglia) all’ora.

Le previsioni indicano che Arthur stia lontano dalla costa della Florida e della Georgia domenica, prima di avvicinarsi alla Carolina del Nord lunedì. Allerte di tempeste tropicali hanno interessato aree della costa della Carolina del Nord, da Surf City a Duck, tra cui Pamlico e Albemarle Sounds.

Una pericolosa ondata di marea e correnti sul litorale si dovrebbero diffondere a nord, dalla Florida agli stati del Medio Atlantico, nei prossimi giorni.

Sebbene i cambiamenti climatici e il riscaldamento delle acque potrebbero essere un fattore in altre tempeste registrate prima di giugno, Arthur è più un sistema di tempesta subtropicale che una tempesta tradizionale denominata, e la sua acqua è più fredda di quanto normalmente si formi in una tempesta, ha spiegato Phil Klotzbach, un ricercatore di uragani alla Colorado State University.

Meet #Arthur. Atlantic Hurricane Season's 1st named storm. This makes the 6th consecutive year w/ a named storm before the season's official start.

Conozcan a #Arthur. La 1era tormenta nombrada de la temporada de huracanes.

6to año seguido con tormenta antes del inicio oficial. pic.twitter.com/zjUO9NUd9n — Irene Sans (@IreneSans) May 17, 2020

Molte di queste tempeste fuori stagione sono sistemi deboli e fugaci che i meteorologi possono ora vedere grazie ai satelliti e alle nuove tecnologie e che non sarebbero state rilevate in passato, ha spiegato. Come con la maggior parte di queste prime tempeste, ha aggiunto Klotzbach, è probabile che Arthur rimanga in mare, anche se lunedì potrebbe passare relativamente vicino alla costa della Carolina del Nord.