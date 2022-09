L’uragano Fiona si è rafforzato nelle ultime ore per raggiungere la categoria 4 (su 5 della scala Saffir-Simpson) mentre si allontana dalle Isole Turks e Caicos, sul confine atlantico dei Caraibi, ha riferito nelle prime ore di questo mercoledì il Centro nazionale per gli uragani degli Stati Uniti (NOAA).

Fiona si sta muovendo verso nord-ovest a 13 km/h, con venti massimi sostenuti fino a 210 km/h e raffiche fino a 250 km/h. Si prevede un aumento della velocità mentre continua ad avvicinarsi alle Isole Bermuda, al largo della costa orientale degli Stati Uniti, oltre ad alcune fluttuazioni di intensità stasera e giovedì.

È probabile che mercoledì le raffiche di vento continueranno in parti delle Bahamas sudorientali e nelle isole Turks e Caicos. Fiona potrebbe raggiungere le Bermuda – dove rimane in vigore una sorveglianza delle tempeste tropicali – all’inizio di venerdì, con piogge, onde e mareggiate che continuano a diffondersi alle Bahamas nord-occidentali e alla costa orientale degli Stati Uniti per un giorno o due.

L’uragano ha già causato alcuni morti e molti feriti nella Repubblica Dominicana e a Porto Rico, dove la maggior parte della popolazione è rimasta senza elettricità o acqua corrente. I soccorritori continuano a lavorare per portare le vittime in luoghi sicuri.