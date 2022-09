Alcuni anni fa, quando qualcuno ci ha chiesto come fare soldi su Internet, la risposta si è limitata a un elenco di opzioni relativamente breve:

Offri un prodotto per il quale le persone sono disposte a pagare un importo fisso o una rata mensile. Crea contenuti interessanti (in qualsiasi formato) e guadagna con sponsor o pubblicità come Google AdSense. Lavora da remoto offrendo il tuo talento a un’altra persona che lo paga.

La stragrande maggioranza delle opzioni esistenti rientrava in una di queste tre categorie, ma ora ci sono molti altri modi, dall’investimento all’estrazione mineraria alla pubblicità dei nostri servizi locali e altro ancora.

Il fatto è che c’è un sito che lo dimostra, una pagina che è riuscita a raccogliere 3.780 storie di successo, startup nate e cresciute con modelli di business stabili, casi spiegati nel dettaglio su starterstory.com.

Lo descrivono con una frase d’impatto che attira l’attenzione:

Scopri come migliaia di persone comuni (proprio come te) hanno creato attività da milioni di dollari, il tutto da una semplice idea o da un progetto parallelo.

L’idea di riunire questi casi è iniziata cinque anni fa e ora hanno oltre 3.700 fondatori provenienti da oltre 70 paesi, essendo il database di conoscenza aziendale più ampio e diversificato su Internet, dove i fondatori di startup condividono il loro viaggio dall’idea alla conclusione sviluppo stabile.

Il sito web ha 1,6 milioni di visite e la sua newsletter ha 85.000 abbonati attivi, di cui 2.500 premium.

E’ uscita la versione Starter Story 2.0

In questa nuova versione possiamo utilizzare il loro database di informazioni per analizzare, classificare, filtrare e cercare tra le loro 3700 storie, filtrando per modalità di crescita, nomi dei fondatori, importo del reddito, attività avviate e molto altro.

Siamo in grado di selezionare migliaia di potenziali settori, mercati e tendenze per trovare idee, progetti collaterali e prodotti da vendere, il tutto in un database aggiornato, poiché contattano i fondatori abbastanza spesso per notizie economiche (che cosa stanno ancora facendo per rimanere redditizi).

Hanno anche apportato miglioramenti all’interfaccia utente e hanno rinnovato la loro newsletter. Un’ottima pagina da cui trarre ispirazione per creare qualcosa di nuovo.