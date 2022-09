Incredibile in Georgia. Secondo gli esperti, l’area montuosa del Caucaso meridionale è stata uno dei primi luoghi in cui si sono stabiliti i primi esseri umani dopo la migrazione dall’Africa. Tanto che qualche giorno fa hanno trovato un dente che apparteneva a uno di questi primitivi migranti. Guarda com’è.

Gli archeologi in Georgia hanno trovato un dente di 1,8 milioni di anni appartenente a una specie umana primitiva che, secondo loro, cementa la regione come sede di uno dei primi insediamenti umani preistorici in Europa, forse ovunque al di fuori dell’Africa.

Il dente è stato scoperto vicino al villaggio di Orozmani, a circa 100 km (62 miglia) a sud-ovest della capitale georgiana di Tbilisi, vicino a Dmanisi, dove alla fine degli anni ’60, ’90 e all’inizio degli anni 2000 sono stati trovati teschi umani risalenti a 1,8 milioni di anni fa.

I reperti di Dmanisi erano i più antichi del loro genere al mondo al di fuori dell’Africa e hanno cambiato la comprensione degli scienziati della prima evoluzione umana e dei modelli migratori.

L’ultima scoperta in un sito a 20 chilometri di distanza fornisce ulteriori prove del fatto che l’area montuosa del Caucaso meridionale era probabilmente uno dei primi luoghi in cui si stabilirono i primi esseri umani dopo la migrazione dall’Africa, hanno affermato gli esperti.

‘Orozmani, insieme a Dmanisi, rappresenta il centro della più antica distribuzione di esseri umani antichi, o primi Homo, nel mondo al di fuori dell’Africa‘, ha affermato giovedì il Centro nazionale di ricerca georgiano per l’archeologia e la preistoria, annunciando la scoperta del dente.

Giorgi Bidzinashvili, leader scientifico del gruppo di scavo, ha affermato di ritenere che il dente appartenesse a un ‘cugino’ di Zezva e Mzia, i nomi dati a due crani fossili quasi completi di 1,8 milioni di anni trovati a Dmanisi.

‘Le implicazioni, non solo per questo sito, ma anche per la Georgia e la storia degli esseri umani che hanno lasciato l’Africa 1,8 milioni di anni fa, sono enormi’, ha detto lo studente di archeologia britannico Jack Peart, che per primo ha trovato il dente a Orozmani.

‘Conferma la Georgia come un luogo davvero importante per la paleoantropologia e la storia umana in generale’, ha detto a Reuters.

I fossili di Homo più antichi al mondo risalgono a circa 2,8 milioni di anni fa: una mascella parziale scoperta nell’attuale Etiopia.

Gli scienziati pensano che i primi esseri umani, una specie di cacciatori-raccoglitori chiamata Homo erectus, abbiano probabilmente iniziato a migrare fuori dall’Africa circa due milioni di anni fa. Strumenti antichi risalenti a circa 2,1 milioni di anni sono stati scoperti nell’odierna Cina, ma i siti georgiani conservano i resti più antichi dei primi esseri umani ancora recuperati al di fuori dell’Africa.