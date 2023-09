La struttura di legno più antica scoperta in Africa

Una squadra di archeologi afferma di aver trovato una struttura di legno di 476.000 anni fa in Africa. Se la loro ricerca è corretta, sarebbe la struttura di legno fatta dall’uomo più antica scoperta finora. In altre parole, gli esseri umani costruivano già con il legno mezzo milione di anni fa!

I resti di legno sono stati scoperti in Africa, nel bacino del fiume Kalambo, in Zambia, vicino alle cascate di Kalambo. Descrivendo le scoperte in uno nuovo studio, i ricercatori scrivono che i resti consistono in “due tronchi intrecciati uniti trasversalmente da un intaglio tagliato intenzionalmente”.

Struttura di legno trovata nel fiume Kalambo in Zambia

Come dimostrano i segni di taglio degli attrezzi di pietra, è chiaro che “non si trattava di un semplice tronco d’albero caduto”. Era un oggetto intenzionalmente elaborato che probabilmente faceva parte di una struttura, forse un ponte o una piattaforma elevata per affrontare le inondazioni intermittenti dell’area.

Eccezionale conservazione

La scoperta è eccezionale, poiché è molto raro che il legno rimanga intatto per così tanto tempo. Abbandonato alle intemperie, il legno marcisce e si decompone rapidamente. Tuttavia, i livelli di acqua permanentemente alti delle cascate di Kalambo sono riusciti a preservare il legno in condizioni relativamente buone.

Datazione dei resti lignei

Per datare i resti lignei, gli scienziati dell’Università di Liverpool hanno utilizzato nuove tecniche di datazione per luminiscenza. Questo metodo consente di determinare l’età di un oggetto calcolando il momento in cui i minerali della sabbia che circonda i resti sono stati esposti alla luce solare.

Metodo di datazione

Questa tecnica ha datato il sito a 476.000 anni fa, molto prima di quanto stimato dalle tecniche di datazione precedenti. Questo è molto prima che la nostra specie (Homo sapiens) si evolva, il che indica che la struttura è stata creata da un altro ominide.

La scoperta mette in discussione ciò che sapevamo sugli antichi umani

Le scoperte mettono in discussione molte delle ipotesi che avevamo sugli antichi umani di quel periodo. Innanzitutto, indica chiaramente che gli umani dell’Età della Pietra non erano strettamente nomadi. Le cascate di Kalambo avevano una fonte d’acqua permanente, così come una foresta abbondante che avrebbe fornito loro cibo e risorse più che sufficienti. Non è difficile immaginare che si fossero stabiliti qui, utilizzando gli alberi della foresta per costruire strutture permanenti che sono durate generazioni.

Antichi umani avanzati

In secondo luogo, queste prove suggeriscono che questi antichi umani erano più avanzati tecnologicamente di quanto si pensasse. Se questa foresta fosse davvero stata la casa di qualcuno, dimostra che avevano destrezza fisica, un uso avanzato di strumenti e persino un elemento di creatività che permetteva loro di “vedere la foresta tra gli alberi“, per così dire.

In definitiva, sembra che questi antichi umani – che non erano Homo Sapiens – fossero più simili a noi di quanto si pensasse.

Parole dell’archeologo Larry Barham

Larry Barham, archeologo dell’Università di Liverpool che dirige il progetto di ricerca “Deep Roots of Humanity”, ha detto in una dichiarazione:

“Questa scoperta ha cambiato il mio modo di pensare ai nostri antenati più antichi. Dimenticate l’etichetta ‘Età della Pietra’, guardate cosa facevano queste persone: stavano creando qualcosa di nuovo e grande con il legno. Hanno usato la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa che non avevano mai visto prima, qualcosa che non era mai esistito prima”.

“Trasformavano il loro ambiente per rendere la vita più facile, anche solo creando una piattaforma su cui sedersi vicino al fiume per svolgere le loro attività quotidiane. Queste persone erano più simili a noi di quanto pensassimo”.

Le scoperte della ricerca sono state pubblicate sulla rivista Nature.