In una storia sorprendente, a Bharatpur, nello stato del Rajasthan, in India, è nata una bambina con una particolarità genetica eccezionale: 26 dita in totale, sette per mano e sei per piede. Sebbene i medici abbiano diagnosticato questa condizione come un’anomalia genetica, la famiglia del neonato la vede in modo molto diverso.

Per loro, questa piccola è la reincarnazione di una divinità indù locale molto venerata, Dholagarh Devi, il cui tempio si trova vicino al luogo di nascita della ragazza. Le statue di questa divinità rappresentano una ragazza con più braccia, il che ha portato la famiglia a considerare che il loro bambino sia l’incarnazione di questa divinità.

Sarju Devi, la madre 25enne del bambino, è felice di questa convinzione, e suo fratello ha persino detto ai media locali: “Mia sorella ha dato alla luce un bambino che ha 26 dita e lo consideriamo l’incarnazione di Dholagarh Devi. Noi siamo molto felici“. Anche il padre del bambino, Gopal Bhattacharya, che lavora come agente di polizia nella Central Reserve Police Force, condivide la gioia per questa particolarità.

Nonostante le opinioni religiose della famiglia, il dottor BS Soni, medico dell’ospedale dove è nata la bambina, ha spiegato che avere 26 dita non rappresenta alcun problema di salute per la bebè, che per il resto è completamente sana.

Sebbene la famiglia non abbia rivelato se intendono sottoporre la ragazza ad un intervento chirurgico per ridurre il numero di dita su ciascun arto, questa storia ha sollevato perplessità in un momento in cui le dita extra erano argomento di discussione anche altrove. Questa peculiarità genetica ha generato un dibattito sull’accettazione di questo tipo di differenze nella società.