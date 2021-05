TERREMOTO OGGI UMBRIA – Un terremoto di magnitudo 4,0 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale di INGV Terremoti alle ore 09:56 italiane di oggi, sabato 15 maggio 2021. L’epicentro è stato localizzato in provincia di Perugia, 2 km da Gubbio (PG), con ipocentro aD una profondità di circa 10 km. L’evento sismico è stato seguito, 20 minuti dopo, da un terremoto M3,1. Non si riportano danni a persone o cose: la pericolosità sismica di questa area è considerata molto alta. Il terremoto odierno è avvenuto in un’area la cui sismicità, è frequente ma relativamente moderata.

Chi ha sentito il Terremoto

Il terremoto è stato risentito ampiamente in Umbria e in gran parte dell’Appenino Umbro-marchigiano, come si evince dai dati raccolti dal questionario di “Hai sentito il terremoto?”: i risentimenti stimati, al

Il sistema della faglie della zona del terremoto

momento, fino al V grado MCS. Non sono mancate le telefonate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini locali.

INGV Terremoti spiega che il sistema di faglie è quello dell’Alta Valle del Tevere, dominato in profondità dalla presenza di una grande faglia normale a basso angolo d’immersione (15°-20°), nota in bibliografia con il nome di Faglia Alto Tiberina. L’ATF è una faglia che per le sue dimensioni (60 x 30 km) potrebbe generare un forte terremoto, fino a magnitudo 7. L’assenza di un evento di tali dimensioni nei cataloghi di sismicità storica, la particolare geometria dell’ATF, ossia il basso angolo di immersione inferiore 30° che ne fa una struttura geologica sfavorevolmente orientata per la riattivazione rispetto al campo di sforzi regionale, e la continua e costante occorrenza di piccoli terremoti, con occasionali eventi di moderata grandezza (fino a magnitudo M 5.6; Gubbio 29 aprile 1984), fa dell’Alta Valle del Tevere un laboratorio naturale (TABOO) per lo studio delle modalità con cui le faglie accomodano la deformazione tettonica.