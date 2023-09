SALUTE NEWS – Con l’avanzare dell’età, il rischio di malattie aumenta. La dieta svolge un ruolo fondamentale nel ridurre questi rischi e nel migliorare la salute. In particolare, l’osteoporosi può causare numerose fratture ossee e colpisce milioni di persone nel mondo. È importante consumare latticini come latte e yogurt per ottenere nutrienti essenziali come il calcio, che promuovono un invecchiamento sano e contribuiscono al benessere delle ossa.

Qual’è la quantità raccomandata di latticini da consumare dopo i 50 anni?

Secondo uno studio, una donna su tre e un uomo su cinque di età superiore ai 50 anni soffrono di fratture causate dall’osteoporosi.

I nutrizionisti raccomandano di apportare dei cambiamenti allo stile di vita, seguire una dieta mediterranea e fare esercizio fisico regolare. Inoltre, la quantità raccomandata di latticini da consumare dopo i 50 anni è di due o tre porzioni al giorno, preferibilmenteper mantenere i nutrienti presenti nei grassi.

Un latticino che ha un grande effetto positivo sul microbiota è lo yogurt. A questo proposito, i nutrizionisti affermano che gli yogurt, soprattutto naturali e senza zuccheri aggiunti, apportano maggiori benefici al microbiota per il tipo di batteri che contengono.

Alternative ai latticini

È importante tenere presente che alcune persone non possono consumare latticini per diversi motivi. Ci sono altri alimenti che possono fornirti gli stessi nutrienti. Ad esempio, frutta secca e legumi contengono proteine ​​e minerali come calcio, fosforo, magnesio e potassio. D’altra parte, le uova e il pesce azzurro forniscono vitamina D.