I cibi amari hanno molteplici proprietà benefiche per il nostro corpo. In particolare agiscono sull’ipotalamo, stimolando l’appetito e i movimenti gastrointestinali. Il gusto amaro stimola la secrezione di gastrina, un ormone che sostiene il lavoro dell’apparato digerente, aumentando la produzione di bile, stomaco e succhi pancreatici e stimolando la peristalsi intestinale.

Per lo stesso motivo, le erbe amare e le verdure amare hanno una lunga storia di uso medicinale, perché gli alimenti che contengono naturalmente sapori amari sono quelli che contengono grandi quantità di antiossidanti e in realtà offrono alcuni dei più alti benefici per la salute. Storicamente, le erbe amare sono state utilizzate per centinaia o addirittura migliaia di anni per la disintossicazione, lo sviluppo di energia e salute e il supporto digestivo. Gli amari sono una chiave essenziale per una buona salute.

L’European Journal of Herbal Medicine afferma:

“Con così tante erbe amare, la maggior parte con una lunga storia di uso medicinale in più culture, non sorprende leggere che il sistema urinario sembra essere l’unico sistema che non beneficia direttamente del somministrazione di amari“.

E secondo il Westin Price Institute:

“È un peccato, quindi, che la nostra dieta moderna sembri essere completamente assente nelle piante dal sapore amaro che i nostri antenati consideravano così fondamentali per la loro salute. Molte delle malattie che affliggono la nostra cultura moderna, dall’indigestione e dal reflusso gastrico ai disturbi metabolici sembrano indicare la carenza di stimolo amaro nelle nostre diete e la mancanza di protezione e tono che conferisce alla nostra digestione e alle funzioni metaboliche“.

Ci sono una varietà di composti vegetali classificati come “amari”. I composti includono sostanze fitochimiche con nomi come iridoidi, serquiterpeni, lattoni e alcaloidi, che si trovano tutti naturalmente in molte piante.

È stato dimostrato che molti “amari” hanno attività antimicotica, antisettica, antiparassitaria e persino antitumorale, che è in realtà un meccanismo di autodifesa della pianta. Si pensa che questi composti proteggano effettivamente le piante amare da insetti e animali che possono mangiare o attaccare le piante.

Uno dei principali poteri delle piante amare è il loro effetto stimolante digestivo. Quando mangiamo o beviamo qualcosa di amaro, i recettori sulla nostra lingua innescano effettivamente una catena di eventi, nota come “riflesso amaro”. Questo innesca il rilascio di ormoni gastrina. La gastrina “risveglia” il fegato, lo stomaco, la cistifellea, il pancreas e l’intestino, tutti elementi che contribuiscono al processo digestivo. La gastrina avvia una catena di eventi nel sistema digestivo, inclusa la stimolazione del rilascio di:

• Saliva, che inizia ad abbattere i carboidrati in bocca.

• L’acido cloridrico nello stomaco, che scompone ulteriormente proteine ​​e grassi, migliora l’assorbimento di vitamine e minerali e distrugge i microbi nocivi, alcuni dei quali causano intossicazione alimentare.

• Pepsina, un enzima che scompone le molecole proteiche.

• Fattore intrinseco, necessario per l’assorbimento della vitamina B12.

• Bile, che scompone i grassi e aiuta a purificare il fegato.

Il consumo regolare di amari a piccole dosi finisce per rafforzare l’intero sistema digestivo, inclusi stomaco, cistifellea, fegato e pancreas.

Nello stomaco, gli amari iniziano a stimolare la muscolatura liscia, aumentando la velocità di svuotamento gastrico. Questo aiuta anche a contrarre il muscolo dello sfintere esofageo che aiuta a prevenire il reflusso acido. Gli amari sono in realtà utili per chi soffre di GERD a causa dell’effetto curativo degli amari combinato con la loro capacità di aiutare a spostare il contenuto dello stomaco nell’intestino invece che indietro.

Più in basso nell’intestino, gli amari aiutano a riparare i danni alla parete intestinale, migliorando la divisione cellulare e la crescita. Questo è il motivo per cui si ritiene che gli amari aiutino a riparare i problemi di permeabilità intestinale che possono derivare da allergie alimentari, infiammazioni e celiachia.

Gli amari stimolano anche il fegato a rilasciare la bile, un prodotto necessario per la digestione dei grassi. La bile aiuta con l’assorbimento delle vitamine liposolubili A, D ed E. La bile aiuta anche a purificare il fegato dalle tossine, dal colesterolo in eccesso e da possibili calcoli biliari. Le erbe amare aiutano anche a proteggere e riparare il fegato dai danni causati da epatite e cirrosi.

Nel pancreas, gli enzimi digestivi vengono aumentati per abbattere completamente i nutrienti in modo che il corpo possa assorbirli meglio. Questo aiuta anche a prevenire la completa scomposizione del gas e del gonfiore del cibo che entra nel tratto digestivo. Il pancreas lavora anche per rilasciare insulina nel corpo per aiutare a regolare la glicemia. Gli amari aiutano a stimolare il corretto rilascio di insulina per aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue del corpo.

Con le allergie alimentari, la maggior parte delle persone tende ad avere reazioni allergiche alla scomposizione incompleta delle molecole proteiche in determinati alimenti. Queste proteine ​​non digerite reagiscono con le cellule immunitarie nell’intestino creando una risposta infiammatoria e una reazione allergica. Ciò è particolarmente vero per chi soffre di celiachia e allergie ai latticini. I cibi amari aiutano a completare la scomposizione nutrizionale delle proteine ​​nel tratto digestivo, aiutando ad eliminare le reazioni allergiche e infiammatorie.

Tutti questi benefici dimostrano che, a lungo termine, gli amari dovrebbero essere una parte essenziale della tua dieta quotidiana, poiché creano una digestione più efficace, una migliore assimilazione dei nutrienti, una diminuzione dei sintomi di gas, gonfiore, allergie al cibo, movimenti intestinali irregolari e guarigione infiammatoria danno.

I cibi amari possono essere utilizzati per altri rimedi sanitari alternativi come infezioni croniche da lieviti, problemi alla tiroide e condizioni allergiche come asma, orticaria ed eczema. Poiché molte reazioni allergiche possono anche causare depressione e ansia (la serotonina, la sostanza chimica del cervello felice viene prodotta nell’intestino), anche gli amari possono aiutare in questo, aiutandoti a sentirti più felice e meno ansioso.

Un’altra cosa sulla digestione, se lotti con problemi digestivi come bruciore di stomaco, gas, costipazione, gonfiore, reflusso acido, ecc., insieme agli amari sono una parte essenziale della tua dieta quotidiana.

Ci sono diversi alimenti che possiamo incorporare nella nostra dieta, eccone 15:

1- Indivia.

Questa pianta commestibile ha molte proprietà positive per il corpo umano, come la stimolazione dei fluidi dello stomaco, che alla fine porta a un migliore assorbimento del cibo. Questo alimento aiuta anche a migliorare la circolazione sanguigna, eliminando il grasso e le tossine depositate nelle vene. L’indivia può essere utilizzata anche per combattere diverse malattie, come l’anemia, l’ipertensione, l’anoressia e la stimolazione della funzionalità renale.

Questa bevanda, consumata quotidianamente dalla maggior parte del mondo, ha molte proprietà che sembra avere. Secondo uno studio pubblicato dall’Istituto di Neuroscienze e Medicina del Forschungszentrum Jülich, Germania, questo cereale evoca i suoi effetti stimolanti attraverso il blocco dei recettori dell’adenosina, il che significa una grande stimolazione dei neurotrasmettitori.

3- Cioccolato amaro -cacao-.

L’usanza preispanica nel nostro paese era di bere la bevanda al cacao nell’acqua. Qui non c’erano mucche, le portarono gli spagnoli, e con esse il latte -batte-, sostituendo l’acqua con questa secrezione ghiandolare del cibo per i loro piccoli, i vitelli, che noi non consideriamo adatti al consumo umano e la addolcirono. Da allora il cioccolato è comunemente associato come alimento dolce, tuttavia nella sua forma amara ha proprietà poco conosciute. Il cacao contiene ferro, magnesio, rame, manganese, potassio, fosforo, selenio e zinco, è ricco di polifenoli che sono antiossidanti che hanno effetti positivi sull’organismo. Il cacao stimola la produzione di ossido nitrico, che migliora la circolazione aumentando questo flusso e migliora le funzioni cognitive. Studi recenti suggeriscono che mangiare solo pochi pezzi di cioccolato al giorno può alleviare lo stress e calmare i nervi.

4- Asparagi.

Questo alimento è associato al ringiovanimento della pelle, principalmente per la presenza di folati, che contribuiscono alla creazione di nuove cellule. Gli asparagi sono anche ricchi di zinco, che aiuta ad aumentare la salute del cervello.

Vari studi suggeriscono che questo alimento abbia proprietà antinfiammatorie, oltre ad essere una grande fonte di folati. Un’altra proprietà è che può prevenire il cancro grazie alla sua alta concentrazione di varie vitamine e minerali – 6 delle 8 sostanze antitumorali scoperte dal Dr. Cornelius Moerman.

6- Bietola.

Come molti cibi amari, la bietola è ricca di vitamina A, che è comunemente nota come ‘vitamina degli occhi’ in quanto aiuta a migliorare la salute degli occhi. La vitamina A serve anche a migliorare il sistema immunitario e aiuta a disintossicare il corpo.

Questo alimento viene utilizzato per aumentare la salute del fegato, oltre a stimolare la produzione di bile, migliorare la digestione e l’assorbimento del cibo. Recenti studi suggeriscono anche che il consumo di carciofi aiuta a prevenire l’ipertensione e l’arteriosclerosi, poiché contiene acidi che rimuovono le lipoproteine ​​maligne e i trigliceridi dal sangue. Il carciofo riduce anche il livello di zucchero nel sangue, che di conseguenza previene il diabete.

8- Rucola.

Questo alimento aiuta a migliorare l’energia del corpo, particolarmente indicato per le persone affaticate. Grazie alla sua alta concentrazione di ferro e folati, i nutrizionisti ne suggeriscono l’uso nelle persone con anemia e deficit nutrizionali. Nonostante il suo sapore un po’ amaro, aiuta con dolori di stomaco, ulcere allo stomaco e problemi derivati ​​dall’assorbimento del cibo; Ciò si spiega perché vari studi hanno dimostrato che inibisce la secrezione di acidi nello stomaco.

9- Rape.

Le rape sono particolarmente consigliate per migliorare la salute delle ossa, riducendo il rischio di malattie come l’artrite reumatoide grazie alla sua grande quantità di calcio e potassio. Questo ortaggio aiuta anche a mantenere i polmoni sani attraverso la vitamina A. Il rame è anche un elemento abbondante nelle rape, che aiuta a mantenere i capelli più sani, riducendo la caduta dei capelli, rafforzando il cuoio capelluto e con più lucentezza.

Questo alimento è ricco di Antociani, un flavonoide che ha proprietà curative legate alla salute del cuore, delle arterie e degli occhi. Il cavolfiore viene utilizzato anche per rimuovere la ritenzione idrica dal corpo, riducendo i rischi di edema, la presenza di obesità o ipertensione. Questo ortaggio ha anche un alto contenuto di fibre, che aiuta a creare una sensazione di sazietà e aiuta ad eliminare la stitichezza.

11- Senape.

Nell’antica Grecia, la senape era usata come rimedio per problemi reumatoidi e per curare l’artrite. Queste proprietà curative sono dovute alle sue caratteristiche di vasodilatazione e irritante per la pelle, che aumenta l’afflusso di sangue che diminuisce il dolore locale. La senape è anche usata come trattamento per la malattia di Raynaud, che è un raro disturbo dei vasi sanguigni che di solito colpisce le dita delle mani e dei piedi. Questa malattia provoca un restringimento dei vasi sanguigni quando la persona si sente fredda o stressata.

12- Zucca.

La zucca è altamente raccomandata come alimento preventivo per il cancro alla prostata, grazie alla sua alta concentrazione di caroteni. Gli stessi caroteni che aiutano a prevenire il cancro servono anche a mantenere una pelle più sana e luminosa. Da parte loro, i semi di zucca sono ricchi dell’aminoacido triptofano, che nel nostro corpo è importante per la produzione di serotonina, che a sua volta migliora l’umore e la salute mentale.

13- Il cavolo.

E’ ricco di vitamina K e antociani, che aiutano la concentrazione e la funzione cerebrale, prevenendo l’Alzheimer e le malattie mentali. A causa dell’elevata concentrazione di zolfo, essenziale per la cheratina, questo alimento funziona molto bene per combattere l’acne e le malattie della pelle.

14- Le zucchine.

Grazie all’elevata concentrazione di potassio, questo alimento è molto utile nella prevenzione delle malattie cardiache. Contiene anche folato, che scompone gli amminoacidi come l’omocisteina che causano infarti e ictus.

15- Cavolini di Bruxelles.

Uno studio recente ha dimostrato che un composto presente nei cavoletti di Bruxelles inibisce un batterio che provoca ulcere gastriche e cancro allo stomaco.

In molte medicine tradizionali di altre culture, come la medicina cinese e l’ayureda, i sapori amari sono essenziali per l’equilibrio del corpo, poiché bilanciano l’energia, stimolano il sistema nervoso, riducono il grasso, stimolano la produzione di midollo osseo, hanno proprietà antivirali, antibatteriche e proprietà antinfiammatorie, tra molte altre. Ti invitiamo a verificare questi fantastici benefici nella tua dieta.

È molto interessante come le antiche diete cinesi e indiane includessero regolarmente cibi amari a causa dei loro benefici per la salute. Questo può essere visto oggi perché le verdure amare come indivia, dente di leone, rapini (broccoli rabe), cavolo, daikon (ravanello bianco o rapa lunga) e rucola hanno fitonutrienti che promuovono una migliore funzionalità epatica, controllano il colesterolo, aiutano a bilanciare gli ormoni, disintossicano il sangue e migliorare il metabolismo dei grassi.

Ricordiamo che in generale le verdure amare contengono una grande quantità di sostanze nutritive, comprese le vitamine A, C e K, e minerali come calcio, potassio e magnesio. Sono anche ricchi di folati, fibre e poveri di grassi e sodio.

Riferimenti:

McMullen, et al, (2015). Bitters: Time for a New Paradigm.

Bergner P. “Gastrointestinal: Leaky gut, molecular mimicry, microchimerism, and autoimmunity.” Medical Herbalism 9(4):14-17.

Mercola, J. (August 2018). The Benefits of Bitters.

Charles-Davies, D. (February, 2018). Bitters: The Revival of a Forgotten Flavor. Westin A. Price Foundation.