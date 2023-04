ESPLORAZIONE SPAZIALE – La missione Juice dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è stata lanciata con successo quest’oggi alle ore 14:14 italiane dalla stazione spaziale europea di Kourou, in Guyana francese, nel nord-ovest del Sud America.

In un primo momento, il lancio del vettore Ariane 5, che ha messo la navetta in orbita, era previsto per giovedì, ma è stato posticipato a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

La missione, che durerà circa un decennio, ha l’obiettivo di esplorare e studiare il complesso ambiente di Giove e la sua composizione chimica, così come quelle delle sue “lune” ghiacciate (Ganimede, Callisto ed Europa) alla ricerca di vita extraterrestre.