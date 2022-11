Castelluccio di Norcia è un borgo situato nel magnifico territorio umbro, circondato dal verde e conosciuto in particolare per la qualità e la singolarità dei suoi prodotti tipici.

Per portare in tavola tutte le specialità del territorio norcino in qualsiasi parte d’Italia al giorno d’oggi è possibile affidarsi a Coccia, store online che si contraddistingue per l’offerta ricca e di qualità elevata.

Nato da una lunga tradizione familiare, l’e-commerce nasce con l’intento di far riscoprire gli antichi sapori di una delle regioni italiane più ricche di valori legati al mondo rurale e contadino.

L’amore per il territorio, il rispetto per le antiche tradizioni e l’attenzione massima per la scelta delle materie prime rendono oggi coccia.it un vero e proprio punto di riferimento online per quanto riguarda la vendita di prodotti norcini e di eccellenze enogastronomiche della regione Umbria.

L’eccellenza delle lenticchie di Castelluccio di Coccia

Tra i prodotti tipici del territorio umbro disponibili su Coccia.it è possibile annoverare un’antica eccellenza del patrimonio enogastronomico italiano, le lenticchie di Castelluccio IGP.

Si distinguono sia per il gusto unico, delicato e molto gradevole, sia per le tecniche di coltivazione, che ancora oggi rispettano le antiche tradizioni locali.

Deliziose, semplici da cucinare e versatili, le lenticchie di Castelluccio si distinguono per la buccia sottilissima, che permette di ridurre al minimo i tempi di preparazione e di cottura, evitando l’ammollo.

Naturalmente, le lenticchie di Castelluccio sono coltivate con metodi naturali, secondo la tradizione, evitando l’uso di concimi e diserbanti.

Sono ottime come contorno o accompagnate semplicemente da pane tostato e poco olio extravergine di oliva e, naturalmente, sono squisite nelle zuppe, nelle minestre e abbinate a pasta o riso.

Anche la raffinatezza dei tartufi di Norcia su Coccia.it

I tartufi sono un vero tesoro della natura, dal gusto incomparabile, aggiungono una nota di eleganza e di unicità a qualsiasi pietanza, dai primi piatti semplici, alla pasta ripiena, alle bruschette, alla frittata.

Raffinatissimo e inconfondibile, il Tartufo Nero di Norcia è perfetto per impreziosire qualsiasi tipo di pietanza con un gusto unico, ma anche ricco di elementi nutritivi, soprattutto antiossidanti e sali minerali.

Gli appassionati della cucina di alto livello possono acquistare il tartufo di Norcia direttamente sull’e-commerce di Coccia, scegliendo il prodotto più adatto alle proprie abitudini e preferenze: tartufi interi o macinati in vaso, salsa tartufata, olio EVO aromatizzato, burro al tartufo, diverse varietà di conserve e perfino miele.

Un’occasione da non perdere per portare in tavola l’aroma del celebre tartufo umbro, perfetto anche come idea regalo deliziosa e originale.

Su Coccia.it un’ampia selezione di formaggi del territorio

Castelluccio di Norcia, così come tutto il territorio umbro, è in grado di offrire un’ampia varietà di specialità di gastronomiche, in grado di soddisfare i gusti di tutti.

Oltre alle lenticchie e ai tartufi, tra i prodotti più noti e apprezzati è possibile annoverare anche i formaggi tipici, legati a tradizioni casearie che si tramandano di generazione in generazione.

Il territorio norcino è noto per una vasta gamma di formaggi squisiti, stagionati e dal sapore deciso oppure più freschi e delicati, da gustare a tavola così come in ogni altro momento della giornata.

Dalla Caciotta di Norcia, adatta a chi apprezza i formaggi più teneri e dolci, al Pecorino Stagionato, dal caratteristico gusto piccante, alla variante semi-stagionata, dal gusto intenso ma più morbido, i formaggi presenti sullo store di Coccia.it rivelano il carattere semplice ma deciso che contraddistingue questo splendido territorio.