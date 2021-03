Appassionati di alimentazione e wellness all’ascolto: finalmente è possibile laurearsi online in scienze della nutrizione. Prendere questo titolo a distanza è un obiettivo molto ambito, poiché dà accesso a tutta una serie di professioni molto attuali e di estremo interesse. I vantaggi sono molteplici: dall’enorme mole di richieste nel mondo del lavoro all’approfondimento di un settore che può concretamente migliorarci la vita.

Alimentazione e nutrizione come funziona la laurea online?

Se stai pensando di studiare scienze dell’alimentazione e della nutrizione online devi sapere che è possibile solo grazie all’iscrizione in un ateneo riconosciuto che ti permetterà di conseguire, indipendentemente dai tuoi impegni lavorativi e familiari, sia la laurea triennale che quella magistrale.

La laurea online ha lo stesso valore legale di una laurea conseguita in un ateneo tradizionale. Si tratta infatti di corsi valutati positivamente dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca che periodicamente valuta tutto il sistema universitario nazionale (compreso gli Atenei telematici). L’iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno senza costi aggiuntivi.

Scienze della nutrizione: cosa dicono i dati?

La laurea online in scienze della nutrizione online è un trampolino di lancio interessante per il mondo del lavoro.

I laureati organizzano e coordinano le attività specifiche relative all’alimentazione; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano l’accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

Secondo una ricerca condotta da Almalaurea gli studenti che frequentano Scienze della Nutrizione sono per il 10,7% uomini e per l’89,3% donne, conseguono la laurea in media intorno ai 26 anni e il voto finale si aggira intorno ai 107.

Opportunità di carriera

Se vuoi fare carriera nel mondo delle Scienze della Nutrizione, sbocchi lavorativi e opportunità di certo non mancano. Ad oggi, infatti, il tema legato al mangiare sano, alle diete e all’alimentazione offre tantissime possibilità interessanti.

Hai la possibilità di lavorare in aziende pubbliche e private nell’ambito della ricerca e sviluppo, nel controllo di qualità e nella verifica dell’igiene degli alimenti, o ancora potrai svolgere attività didattico-educative legate alle tematiche dell’alimentazione. Potrai essere impiegato presso i Servizi regionali di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), al controllo sicurezza degli alimenti e pertanto la salute del consumatore.

Molti dopo la laurea decidono di procedere con la libera professione e si aprono uno studio o a volte anche un ristorante. Le possibilità sono moltissime, devi solo lanciarti! Studiare online scienze della nutrizione è un’opportunità interessante, ora devi solo capire se questa è la laurea giusta per te!