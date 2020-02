Fiorentina Atalanta live streaming e diretta tv. All’Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Atalanta si sfidano nel primo anticipo del sabato della 23a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 15:00 italiane di oggi 8 febbraio 2020. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Fiorentina Atalanta live streaming e diretta tv.

Da una parte l’Atalanta ha segnato più di ogni altra squadra da fuori area in questa Serie A (11), dall’altra nessuna ha fatto peggio della Fiorentina (due). Solo il Manchester City (496) ha effettuato più tiri dell’Atalanta (450) nei maggiori cinque campionati europei stagionali. Passato in viola per il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic, che ha giocato 105 partite di Serie A con la Fiorentina, segnando 29 gol; in questo campionato ha già superato la sua miglior stagione a livello realizzativo, che era stata la 2015/16 proprio in viola (14 v 13).

Dove vedere Diretta Fiorentina Atalanta streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

Fiorentina Atalanta in diretta tv con i servizi digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Collegamenti pre-partita dalle ore 14:15 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Diretta streaming Fiorentina Atalanta su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o DAZN.

Gli abbonati hanno la possibilità di vedere Fiorentina Atalanta streaming gratis con Sky su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Fiorentina Atalanta.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery, Kouamé, Duncan, Caceres. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: De Roon.