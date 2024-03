Vedere Inter-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile domenica 17 marzo 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. L’Inter e il Napoli (Campione d’Italia in carica) si preparano a sfidarsi in Serie A per il turno 29 dopo le delusioni in Champions League. I nerazzurri sono favoriti e cercano di allontanarsi ulteriormente in classifica verso la conquista dello scudetto ormai ad un passo. L’Inter ha vinto gli ultimi incontri casalinghi contro il Napoli e entrambe le squadre sono tra le migliori del campionato per statistiche offensive e difensive.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Inter-Napoli streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: l’Inter non ha subìto gol prima della fine del primo tempo in nove delle sue ultime dieci partite di campionato, così come negli ultimi tre scontri diretti nella massima serie.

Inter-Napoli probabili formazioni

Pavard è stato preferito a Bisseck, Acerbi sostituirà De Vrij. Darmian giocherà a destra e in attacco ci saranno Lautaro e Thuram. Osimhen cercherà di giocare nonostante un infortunio, altrimenti sarà sostituito da Raspadori con Simeone più arretrato. Olivera prenderà il posto di Mario Rui sulla sinistra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Buchanan, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Carlos Augusto, Cuadrado, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Mkhitaryan.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Dendoncker, Cajuste, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ngonge, Mazzocchi, Rrahmani.

Arbitro: La Penna di Roma. Guardalinee: Berti-Perrotti. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Di Paolo. Assistente Sala VAR: Valeri.

Inter-Napoli in Live TV



Inter-Napoli in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Inter-Napoli in live tv al canale 214 di Sky. Il Live Inter-Napoli sarà commentato in telecronaca Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Napoli Streaming Gratis Live



Inter-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. Il pre-partita di Inter-Napoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.