Parma-Atalanta e Inter-Napoli streaming e diretta tv. Inter Napoli, big match della 37a giornata di Serie A, è fissato per oggi martedì 28 luglio 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita verrà giocata a porte chiuse, come stabilito dal protocollo varato ed adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:.45. Si gioca dopo Parma Atalanta in programma alle 19:30 sempre di oggi.

Diretta Parma-Atalanta e Inter-Napoli Streaming: ultime notizie formazioni.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Gagliardini. Indisponibili: Sensi, Vecino. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Mertens. Indisponibili: Llorente, Manolas.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Dove vedere Parma-Atalanta e Inter-Napoli streaming e diretta tv senza Rojadirecta.

Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella, Grassi.(3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Toloi. Indisponibili: Ilicic.

La partita di calcio Inter Napoli in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN. Inter Napoli streaming con l’app di SkyGo (https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

La partita di calcio Parma Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su Sky. Parma Atalanta streaming con l’app di DAZN (link https://www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.