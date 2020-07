Se il percorso verso il nuovo anno scolastico è ricco di incognite, Amazon.it mette a disposizione degli studenti e delle loro famiglie tutte le soluzioni per farsi trovare preparati. Attraverso la vetrina Pronti per la scuola si può acquistare un’ampia selezione di prodotti necessari per affrontare il rientro in classe e lo studio da casa, mentre attraverso adozionilibriscolastici.it è già possibile ordinare su Amazon.it i libri testo per il nuovo anno, ricevendo tutto a casa gratuitamente e in un giorno con Prime.

La selezione dei prodotti per il 2020 di Pronti per la scuola è pensata per ogni tipo di studente: dagli zaini coloratissimi con cui i più piccoli possono affrontare con allegria il primo giorno di scuola, alle calcolatrici (fanta)scientifiche con cui affrontare le più difficili equazioni alla maturità. I vari modelli di Tablet, PC e stampanti rendono poi possibile gestire al meglio lo studio da qualsiasi luogo.

La vetrina include, inoltre, una selezione di audiolibri Audible, da consultare anche nei momenti di relax, per ascoltare i libri preferiti e i più classici della letteratura, e tutte le skill per trasformare Alexa, il servizio vocale di Amazon, nella perfetta compagna di studi. Ad esempio, Inglese con Oxford aiuta a migliorare il proprio livello di comprensione dell’inglese attraverso esercizi interattivi, mentre il Vocabolario Treccani permette di scoprire e conoscere il significato di oltre 100.000 parole, con tutte le sfumature di significato.

Ecco gli zaini e i prodotti per chi vuole fare il proprio ingresso nelle scuole primarie in grande stile:

Borsa a tracolla per bambini su Amazon.it da 24,60€ dotata di targhetta identificativa, portabottiglie e moschettone

su Amazon.it da 24,60€ dotata di targhetta identificativa, portabottiglie e moschettone Zainetto di Disney Avengers su Amazon. it da 16,90€ con immagine frontale in 3D e spallacci regolabili

su Amazon. it da 16,90€ con immagine frontale in 3D e spallacci regolabili Borsa sportiva per bambini su Amazon.it da 43,54€ dotata di 3 adesivi tessili per personalizzare la propria borsa

su Amazon.it da 43,54€ dotata di 3 adesivi tessili per personalizzare la propria borsa Astuccio Gormiti su Amazon.it da 23,70€ dotato di 3 scomparti e 3 zip, pratico e facile da richiudere. Contiene 18 matite colorate, 18 pennarelli, 1 penna blu, 1 penna a sfera rossa, 1 matita, 1 gomma, 1 righello, 1 temperino, 1 paio di forbici.

Per chi alle scuole medie inferiori vuole esprimere tutta la propria personalità e creatività:

Zaino Invicta jolly vintage giallo e blu un classico vintage con tasca per laptop da 13’’

jolly vintage giallo e blu un classico vintage con tasca per laptop da 13’’ Bustina Seven Pinkshade Rosa su Amazon.it da 13,90€ con apertura a zip e logo in silicone

su Amazon.it da 13,90€ con apertura a zip e logo in silicone Diario Skuola.net su Amazon.it da 15,50€ di 16 mesi con 100 pagine di bigliettini, riassunti e appunti per ripasso veloce

su Amazon.it da 15,50€ di 16 mesi con 100 pagine di bigliettini, riassunti e appunti per ripasso veloce Zaino leggero e resistente AmazonBasics da 17,13€ con scomparto principale con chiusura a doppia zip, una tasca interna piccola con cerniera e una imbottita per laptop

Per chi alle scuole medie superiori si trova a fronteggiare studi di funzione e lunghe ore sui banchi a prendere appunti, ecco alcune idee tecnologiche che offrono un valido alleato per il proprio studio:

Calcolatrice Grafica CASIO su Amazon.it a partire da 101€ lo schermo permette di visualizzare grafici in 3D e capire il legame tra formule e figure geometriche

su Amazon.it a partire da 101€ lo schermo permette di visualizzare grafici in 3D e capire il legame tra formule e figure geometriche Nuovo tablet Fire HD 8 32 GB su Amazon.it a partire da 99,99€ fino a 12 ore di autonomia per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica

su Amazon.it a partire da 99,99€ fino a 12 ore di autonomia per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica Supporto portatile inclinabile AmazonBasics per tablet, lettori per e-book e telefoni da 9,99€ regolabile facilmente in diverse angolazioni di visuale, grazie al tasto sul lato. Mantiene il dispositivo in posizione verticale o orizzontale

AmazonBasics per tablet, lettori per e-book e telefoni da 9,99€ regolabile facilmente in diverse angolazioni di visuale, grazie al tasto sul lato. Mantiene il dispositivo in posizione verticale o orizzontale Agenda Moleskine Smart su Amazon.it da 137,94€ l’agenda permette di trasferire tutti gli appunti presi a penna dalla pagina cartacea allo schermo del tuo telefono in tempo reale grazie all’app Moleskine Notes

Oltre allo store arricchito e rinnovato, come ogni anno, Amazon rende disponibile il sito adozionilibriscolastici.it che consente di trovare e acquistare tutti i testi adottati e consigliati in ognuna delle classi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori d’Italia, pubbliche e private.

Genitori e studenti potranno accedere al sito adozionilibriscolastici.it e, selezionando scuola e classe, avranno la possibilità di scegliere facilmente tutti i libri adottati e aggiungerli direttamente al carrello di Amazon.it. Non sarà più necessario acquistare i testi singolarmente e fare lunghe code: la procedura è semplice e rapida, è sufficiente un ulteriore click per confermare l’ordine e una volta acquistati su Amazon.it, i libri saranno spediti direttamente casa o in qualsiasi altro luogo indicato.

Inoltre, da quest’anno, i clienti maggiorenni che desiderano pagare in più rate mensili i loro acquisti su Amazon.it, possono richiedere l’apertura di una linea di credito revolving privativa, selezionando CreditLine tra i metodi di pagamento al momento dell’acquisto del prodotto.

Per i clienti Prime è possibile usufruire delle spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e di spedizioni in 2 o 3 giorni su molti altri milioni.