Inter Napoli Diretta Streaming. Andata della semifinale di Coppa Italia TIM Cup. Inter Napoli avrà il calcio d’inizio a San Siro alle ore 20:45 di oggi martedì 12 febbraio 2020 con l’Inter che, tra le semifinaliste di quest’anno, è quella che ha mantenuto il possesso palla medio più alto negli scorsi turni: 58%. In campionato i nerazzurri si fermano in ottava posizione, mentre è secondo il Napoli. Romelu Lukaku ha segnato 21 gol nel 2019/20 contando tutte le competizioni: in cinque delle ultime sei stagioni ha raggiunto il traguardo delle 20 reti e in carriera ha fatto meglio solamente tre volte (27 nel 2017/18, 26 nel 2016/17 e 25 nel 2015/16).

Inter Napoli Coppa Italia Streaming Gratis Link su Rai Play.

Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi martedì 12 febbraio 2020. Inter Napoli Streaming gratis per tutti con Rai Play. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta che però in Italia è oscurato.

Le probabili formazioni di Inter Napoli:

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo.