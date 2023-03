Volkswagen ha annunciato un richiamo auto di oltre 270.000 veicoli a causa di un rischio di sicurezza legato agli airbag. I modelli interessati sono quelli con tecnologia del produttore giapponese Takata. Secondo l’autorità federale per i trasporti automobilistici, attualmente in Germania non ci sono veicoli interessati, ma potrebbero essere entrati nel Paese.

La motivazione alla base del richiamo è data da alcune anomalie nel generatore di gas degli airbag frontali, che

potrebbero causare il dispiegamento incontrollato e rilascio di frammenti di metallo che potrebbero ferire gli occupanti.

Per assicurare che il proprio veicolo non sia coinvolto, è necessario rivolgersi a un’officina autorizzata o ad un Concessionario VOLKSWAGEN Italia. Gli uomini della casa automobilistica bavarese dovranno intervenire con i dovuti correttivi per risolvere un problema dalla potenziale gravità elevata.