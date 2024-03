Vedere Juventus-Atalanta Streaming Gratis (per gli abbonati) è possibile oggi domenica 10 marzo 2024 alle ore 18 italiane sui canali digitali: scopri quali in questo articolo. Juventus e Atalanta si sfidano all’Allianz Stadium di Torino in un importante confronto nel turno 28 di Serie A, con la Juve di Allegri che cerca di risollevarsi dopo un periodo negativo e l’Atalanta che lotta per un posto in Champions League. La partita d’andata si era conclusa con un pareggio senza gol. Di seguito probabili formazioni e dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming.

Juventus-Atalanta in TV e Streaming



Juventus-Atalanta in diretta tv in esclusiva su

Juventus-Atalanta probabili formazioni

e insempre con DAZN. E’ sufficiente scaricare l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Weah, Kostic, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Kean. Indisponibili: Alcaraz, De Sciglio, Rabiot. Squalificati: Fagioli, Vlahovic. Diffidati: nessuno.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Hateboer; De Ketelaere, Koopmeiners, Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Vismara, Toloi, Hien, Palomino, Ruggeri, Bakker, Adopo, de Roon, Miranchuk, Touré, Lookman. Indisponibili: Rossi. Squalificati: Holm. Diffidati: de Roon, Lookman, Zappacosta.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Bercigli-Scatrigli. Quarto Uomo: Ghersini. Var: Doveri. Assistente Sala VAR: Marini.