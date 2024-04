Il Derby della Capitale: Roma vs Lazio, la sfida di oggi in Serie A

Roma e Lazio, i due grandi club della Capitale, si scontreranno nuovamente in un momento cruciale del campionato di Serie A questo fine settimana. Attualmente, la Roma si trova al quinto posto in classifica con sei punti di vantaggio sulla Lazio ed è in una serie di sei partite senza sconfitte (4 vittorie, 2 pareggi), rendendola la favorita secondo i bookmaker. I Giallorossi possono vantare 67 vittorie contro i loro rivali in Serie A, un record superato solo contro il Torino.

Tuttavia, le recenti edizioni del Derby della Capitale non hanno seguito questo trend. Infatti, la Lazio ha avuto la meglio sulle ultime quattro edizioni ufficiali, con la Roma che non è riuscita a superarla (1 pareggio, 3 sconfitte). Anche se l’ultima vittoria della Lazio è stata a gennaio (1-0), la Roma ha dimostrato una grande resilienza, perdendo solo due volte contro squadre italiane da allora (7 vittorie, 2 pareggi), grazie all’impatto significativo dell’allenatore Daniele De Rossi.

Per il nuovo allenatore della Lazio, Igor Tudor, questa sarà una vera e propria prova del fuoco, dopo aver affrontato la Juventus nelle sue prime due partite da tecnico. Anche se ha iniziato con una vittoria contro la Juventus (1-0), ha subito una sconfitta a Torino 72 ore dopo nell’andata della semifinale di Coppa Italia. La Lazio ha subito cinque sconfitte nelle ultime sette partite, mettendo in luce le sfide che Tudor dovrà affrontare nel cambiare il destino del club.

Una vittoria qui sarebbe un grande passo avanti per la Lazio e segnerebbe un momento storico, poiché la vedrebbe vincere partite consecutive di Serie A contro la Roma in trasferta per la terza volta nella sua storia, la prima in 50 anni! Indipendentemente dall’esito della partita, ci si aspetta un confronto serrato, dato che gli ultimi quattro incontri diretti hanno visto al massimo un gol.

Tra i giocatori da tenere d’occhio, Lorenzo Pellegrini tornerà dopo una squalifica e ha segnato in tre delle ultime cinque partite della Roma in Serie A. Adam Marušić della Lazio ha segnato due gol nelle ultime quattro partite tra club e Nazionale, ma sta ancora aspettando di segnare il suo primo gol contro la Roma, dopo averla affrontata 12 volte nella sua carriera.

Statistiche interessanti emergono dagli ultimi tre scontri diretti, che hanno visto un totale di 23 cartellini gialli e sei cartellini rossi.

Ulteriore approfondimento su Roma-Lazio delle 18

In vista del Derby della Capitale, entrambe le squadre stanno affrontando situazioni diverse in campionato. La Roma, guidata dall’ex giocatore De Rossi, sta cercando di mantenere la sua posizione tra le prime cinque squadre, mentre la Lazio, sotto la guida del nuovo allenatore Tudor, è alla ricerca di una svolta dopo una serie di prestazioni altalenanti.

Entrambe le squadre possono vantare giocatori chiave che potrebbero influenzare il risultato della partita. Oltre a Pellegrini per la Roma e Marušić per la Lazio, nomi come Immobile, Mkhitaryan e Zaniolo potrebbero essere decisivi sul campo.

Il Derby della Capitale non è solo una sfida tra due squadre rivali, ma è anche un momento importante per i tifosi romani che si preparano a sostenere le proprie squadre e a seguire un’antica tradizione calcistica che risale a decenni fa.

Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

Il derby tra Roma e Lazio sarà trasmesso in televisione su DAZN, disponibile su diverse piattaforme come smart TV, console di gioco e dispositivi di streaming. In alternativa, la partita potrà essere seguita in diretta streaming tramite l’applicazione DAZN su smartphone, tablet o collegandosi al sito web ufficiale. I commenti saranno forniti da Pierluigi Pardo con il contributo tecnico di Massimo Ambrosini. Fischio d’inizio alle ore 18 di oggi sabato 6 aprile 2024.