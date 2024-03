Vedere Bologna-Inter Streaming Gratis (per gli abbonati) è possibile oggi sabato 9 marzo 2024 alle ore 18 italiane sui canali digitali: scopri quali in questo articolo. Il Bologna è quarto in classifica, posizione che alla fine della stagione potrebbe significare la qualificazione alla Champions League. L’Inter è in testa con quindici punti di vantaggio sulla Juventus, vicina allo Scudetto. L’Inter non ha mai vinto contro il Bologna in questa stagione, subendo una rimonta e venendo eliminata dalla Coppa Italia. Il Bologna ha vinto le ultime due partite casalinghe contro l’Inter e non ha ottenuto tre vittorie consecutive contro di loro dal 1973 al 1975. Lautaro Martínez ha segnato tre gol contro il Bologna, tutti allo ‘Meazza’. Di seguito probabili formazioni e dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming.

Bologna-Inter probabili formazioni

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lucumi, Lykogianis, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Odgaard, orsolini. Indisponibili: Karlsson, Souamoro. Squalificati: nessuno. Diffidati; Calafiori, Saelelmaekers, Thiago Motta.

Allenatore Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck; Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian; Sanchez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Arnautovic, Martinez. Indisponibili: Cuadrado, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Martinez, Mkhitaryan.

Arbitro: Pairetto di Nicolino. Guardalinee: Carbone-Giallatini. Quarto Uomo: Rapuano. Var: Mazzoleni. Assistente Sala Var: Mariani.

Bologna-Inter in TV e Streaming



Bologna-Inter in diretta tv in esclusiva su DAZN e in streaming gratis per gli abbonati sempre con DAZN. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.