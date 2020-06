Inter Sampdoria streaming video. Fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi domenica 21 giugno 2020. Partita valida come recupero della 25a giornata. L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di campionato contro la Sampdoria; si tratta della striscia di successi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A. La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte in casa dell’Inter in Serie A (2-1 nell’aprile 2017) – completano il parziale 11 successi nerazzurri e cinque pareggi. L’Inter ha perso le ultime due sfide di Serie A e potrebbe arrivare a tre sconfitte di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2017 (quattro in quell’occasione).

Dove vedere la partita Inter Sampdoria Streaming al posto di Rojadirecta.



Diretta Inter Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) con inizio alle ore 21:45 di oggi domenica 21 giugno 2020. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Inter Sampdoria Formazioni.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, R Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: Padelli. Indisponibili: Vecino, Godin, Sensi, Brozovic.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramirez, Gabbiadini. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Colley, Quagliarella.