Con l’idea di essere in grado di sviluppare e costruire porti spaziali galleggianti che forniscono siti di lancio per i razzi di classe Super Heavy della SpaceX Company, hanno lanciato un appello per assumere esperti nelle operazioni offshore.

Secondo quanto detto dal CEO dell’azienda Elon Musk, SpaceX utilizzerà questi missili più grandi per trasportare i suoi imminenti missili payload sulla Luna, su Marte e anche per i viaggi avanti e indietro qui sulla Terra.

SpaceX ha in precedenza messo in mostra concetti per il suo prossimo razzo Super Heavy-duty, insieme al suo veicolo spaziale Starship, che si lancia per i viaggi ipersonici sulla Terra, il che ridurrebbe il tempo di viaggio per i voli a lungo raggio di appena un paio d’ore.

Fino ad ora, quei concetti erano consistiti solo in rendering.

Secondo Musk, prima di poter fare voli commerciali qui sulla terra con i passeggeri, si faranno diversi test in circa 2-3 anni.

Viaggiare da New York a Parigi in meno di un’ora

Il trasporto da un punto a un altro sulla Terra attraverso lo spazio non è un nuovo concetto, e altri, a parte SpaceX, stanno lavorando su come realizzarlo. L’idea è che se viaggi al limite o oltre l’atmosfera terrestre, in modo da ridurre notevolmente il costo del carburante e la durata del volo. Ad esempio si potrebbe viaggiare da New York a Parigi in meno di un’ora.

In una presentazione SpaceX del 2017, avevano affermato che con questo tipo di trasporto, i loro veicoli spaziali potevano raggiungere qualsiasi città sulla Terra da qualsiasi altra città in meno di un’ora. SpaceX ha sviluppato Starship in Texas vicino a Brownsville, dove questa nuova pubblicazione di lavoro è alla ricerca di ingegneri delle operazioni offshore.