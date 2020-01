La trasmissione SpaceX su YouTube ha attirato milioni di persone che erano a conoscenza degli eventi e hanno lasciato centinaia di commenti. Tuttavia, c’è stato un commento che ha attirato l’attenzione di tutti ed è stato fatto dall’utente Willease. Nel messaggio dell’utente, vale la pena notare che lunedì 16 dicembre di quest’anno, è stato lanciato un satellite SpaceX dal complesso spaziale 40 della stazione aeronautica di Cape Canaveral in Florida.

Nel video (guardalo a fondo articolo) puoi vedere uno strano cambio di velocità di una “anomalia” luminosa, che si vede persino cambiare direzione. Sebbene questo movimento possa essere spiegato dal fatto che la telecamera stessa è quella che si è mossa, anche gli oggetti a terra si stanno muovendo e non aumentano la loro velocità in quel modo. La rotazione della Terra manterrebbe tutti gli oggetti alla stessa velocità.

Anche Scott Waring, l’esperto di ufologi, ha notato l’anomalia e ha pubblicato una nota sul suo blog a riguardo. Waring spiega che durante il minuto 3:02 del video, si vede un grande disco bianco brillante a circa un metro di distanza, con un percorso curvo appena sotto il satellite SpaceX.

Questa è una prova totalmente vera che gli alieni stanno monitorando ciò che SpaceX sta facendo?

Non è possibile che un oggetto possa curvare il suo percorso nello spazio, a meno che un organismo vivente non lo controlli.

Questo strano video ha anche generato che sia lo stesso Scott Waring a criticare il creatore e CEO di SpaceX, Elon Musk, una delle persone il cui obiettivo principale è inviare missioni presidiate su Marte. Nello stesso post sul blog, l’ufologo si chiede perché Elon Musk l’abbia tenuto segreto, chiedendosi se sia minacciato dalla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e abbia quindi deciso di tacere.

Allo stesso modo, non è la prima volta che figure importanti della scienza aerospaziale del paese restano in silenzio su questioni relative agli extraterrestri. La domanda di Waring ha molta validità e Musk dovrebbe pronunciarla, anche per negare ciò su cui molti ufologi stanno commentando.

