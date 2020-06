Lecce Milan streaming gratis link. Fischio d’inizio alle ore 19:30 di oggi lunedì 22 giugno 2020. Lecce Milan si gioca per aprire la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Milan ha pareggiato l’ultima trasferta di Serie A contro la Fiorentina: i rossoneri non pareggiano almeno due gare di fila fuori casa in campionato dal dicembre 2018 (tre in quel caso). Il Milan trova il gol da otto partite di campionato e non registra una striscia più lunga in una singola stagione di Serie A dal marzo 2018 (11 in quel caso). Il successo per 4-3 del Milan contro il Lecce nell’ottobre 2011 è stata l’unica occasione in cui i rossoneri hanno vinto una partita di Serie A dopo essere andati sotto nel punteggio di tre reti – in quel match al Via del Mare, Zlatan Ibrahimovic ha giocato 90 minuti senza prendere parte ad alcuna rete dei rossoneri.

Come vedere Lecce-Milan in diretta tv.

Diretta Lecce Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Lecce-Milan Streaming al posto di Rojadirecta.



Lecce Milan streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Lecce Milan Formazioni.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. Allenatore Liverani. Squalificati: Donati. Indisponibili: Dell’Orco, Deiola, Farias, Barak.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Musacchio, Duarte.