Bologna Juventus diretta streaming link. Si gioca alle 21:45 di oggi lunedì 22 giugno 2020 per la 27a giornata di Serie A.

La capolista Juventus (63 punti dopo 26 partite e con un punto in più della Lazio) visita il Bologna che occupa la decima posizione in classifica con 34 punti. La Juve nel post-pandemia ha giocato due partite, quelle di Coppa Italia contro il Milan nella semifinale di ritorno e contro il Napoli nella finale persa ai rigori, dove non è riuscita a segnare nemmeno un gol. Molti parlano di crisi del gioco e una gran fetta di tifosi vuole il cambio di allenatore con #sarriout in tutti i social network. L’ultima partita giocata dal Bologna, invece, è stato il22 febbraio quando fece 1-1 in casa contro l’Udinese.

Dove vedere la partita Bologna Juventus in diretta tv.

La partita Bologna Juventus sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere la partita Bologna Juventus streaming online al posto di Rojadirecta.



Sarà possibile vedere Bologna Juventus streaming online mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Bologna Juventus Formazioni.

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Bani, Schouten, Santander. Indisponibili: Skov Olsen, Santander.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Khedira, Higuain.