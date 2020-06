Verona Napoli streaming gratis link. Fischio d’inizio alle ore 19:30 di oggi martedì 23 giugno 2020. Verona Napoli è una partita valida per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia, ha vinto le ultime due sfide di Serie A al Bentegodi contro il Verona: solo una volta, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, è arrivato a tre di fila. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato e potrebbe arrivare a quattro successi di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2019. L’ultimo pareggio del Napoli in Serie A è stato l’1-1 contro l’Udinese a dicembre: solo SPAL (13) e Juventus (12) attendono da più partite dei partenopei (11) il segno “X” nel massimo campionato. Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (10) una volta sotto nel punteggio in trasferta nella Serie A in corso.

Come vedere Verona Napoli in diretta tv.

Diretta Verona Napoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Verona Napoli Streaming al posto di Rojadirecta.



Verona Napoli streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Verona Napoli Formazioni.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Squalificati: Borini. Indisponibili: Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Pessina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lobotka.