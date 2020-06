TERREMOTO OGGI MESSICO – Un terremoto di 7,4 gradi della scala Richter è stato registrato questa mattina in tutto il territorio messicano, causando paura ed evacuazione degli edifici nelle principali città del paese. Il movimento tellurico ha avuto epicentro nello stato di Oaxaca alle 10:29 ora locale (17:29 in Italia). Ha avuto origine 12 km a sud-est della città di Crucecita, nel sud-est del paese.

La National Oceanic and Atmospher Administration degli Stati Uniti (NOAA) ha emesso un allarme per un possibile tsunami sulle coste del pacifico del Messico, Guatemala, Honduras e El Salvador. I rapporti assicurano che la durata del movimento è stata di circa un minuto. Fonti ufficiali confermano che il violento terremoto in Messico di oggi è stato avvertito in vari

🚨El #sismo magnitud 7.1 con epicentro en Crucecita Huatulco, #Oaxaca. Ocasionó daños en el Centro Histórico de la Capital. pic.twitter.com/iD70elgxP1 — Diario El Fortín📱 (@diarioelfortin) June 23, 2020

stati del paese come Guerrero, Chiapas, Veracruz.