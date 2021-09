Un terremoto di magnitudo 7,1 è stato registrato martedì in Messico, 11 chilometri a sud-ovest di Acapulco, nello stato di Guerrero, secondo il servizio sismologico nazionale del paese.

L’USGS ha calcolato la magnitudo a 7,0 e ha localizzato il terremoto a 20 chilometri a sud-ovest di Acapulco de Juárez. L’epicentro del movimento tellurico è stato localizzato a circa 20 chilometri di profondità (ipocentro).

Il terremoto di oggi è stato sentito fino a Città del Messico (CDMX), dove sono stati attivati ​​immediatamente i protocolli di emergenza e revisione. Il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito che finora non sono stati segnalati danni gravi, ma sono “molti i luoghi” dove sono rimasti senza elettricità:

“Stiamo comunicando con la Federal Electricity Commission per essere in grado di informarli per quanto tempo durerà questa situazione. Chiedo a tutti di calmarsi”.