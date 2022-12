Argentina-Francia Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Argentina-Francia è la finale dei Mondiale di calcio 2022. Si gioca al Lusail Stadium di Al Daayen alle ore 16:00 italiane di oggi domenica 18 dicembre 2022. Questo pomeriggio si assegna la 22esima Coppa del Mondo di calcio.

Questa sarà la quarta di cinque finali con una o entrambe queste Nazionali, e per la prima volta dopo la Spagna nel 2010, una squadra che ha perso una partita del girone sarà la vincitrice del torneo. La Francia, che ha vinto il titolo nel 1998 e nel 2018, ha il suo allenatore Didier Deschamps che punta a diventare il secondo allenatore nella storia (dopo l’italiano Vittorio Pozzo nel 1938) a vincere due Mondiali di fila.

Argentina-Francia, le probabili formazioni



ARGENTINA (4-4-2): E Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E Fernandez, Mac Allister;

Leo Messi, Alvarez. CT Lionel Scaloni.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Didier Deschamps.

Arbitro: Szymon Marciniak (41 anni, Polonia). Guardalinee: Sokolnicki e Listkiewicz. IV Uomo: Elfath (Stati Uniti). VAR: Kwiatkowski.

Dove vedere Argentina-Francia Diretta Live TV



Per vedere Argentina-Francia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre) e Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre) per i televisori che supportano la risoluzione in Ultra HD. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi domenica 18 dicembre 2022. Telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Antonio Di Gennaro.

L’Argentina ha segnato il gol di apertura al 34° oppure al 35° minuto in tutte e tre le sue partite durante la fase ad eliminazione diretta.

Dove vedere Argentina-Francia Streaming Gratis



Argentina-Francia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Brasile e la Germania Ovest sono state le uniche squadre ad avere raggiunto tre finali consecutive dei Mondiali. La Francia potrebbe eguagliare tale record se raggiungesse la finale anche nel 2026.