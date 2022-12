Se stai pensando di inviare una cartolina di Natale a qualcuno, ma vuoi personalizzare il tema, dai un’occhiata all’opzione descritta in questo articolo. Si chiama Santa-Me, un sito Web in cui dobbiamo solo caricare una foto del nostro viso e scegliere un modello. Una volta fatto, avremo la nostra faccia nel personaggio della cartolina, il cui testo potrà essere personalizzato in qualsiasi momento.

Disponibile su demo.movio.la/santa-me, è un progetto che presenta diversi avatar creati dall’intelligenza artificiale sia di Babbo Natale che di Lady Claus. Possiamo cambiare faccia con un solo clic e, se lo desideriamo, generare un videomessaggio in modo anonimo.

Movio è una piattaforma appositamente progettata per la creazione rapida di video, tutto grazie a sistemi di Intelligenza Artificiale che fanno il duro lavoro. Dobbiamo solo inserire del testo e lasciare che Movio realizzi video con avatar creati artificialmente, come il nostro particolare presentatore di contenuti.

Dato che avevano quella tecnologia, creando avatar personalizzati e realizzando video a Natale, è stato solo un passo logico per diffondere ulteriormente la tecnologia che questa squadra possiede.

In che modo l’AI aiuta nella creazione di video automatici

Nella creazione di video, AI è da mesi leader del settore. L’intelligenza artificiale (AI) può aiutare nella creazione di video automatizzati in diversi modi:

– Analisi del contenuto: l’intelligenza artificiale può analizzare il contenuto di un video ed estrarre informazioni rilevanti come parole chiave, temi e sentimenti. Queste informazioni possono essere utilizzate per creare riepiloghi automatici dei contenuti video o per classificare i video per facilitarne la ricerca e il recupero.

– Generazione di sottotitoli: l’intelligenza artificiale può utilizzare l’audio del video per generare sottotitoli automatici che rendono il contenuto più facile da capire per gli spettatori con problemi di udito o per coloro che preferiscono leggere piuttosto che ascoltare.

– Generazione di riepiloghi video: l’intelligenza artificiale può utilizzare i contenuti video per generare riepiloghi automatici che catturano le idee principali e le presentano in modo conciso e chiaro. Questo può essere utile per chi non ha tempo di guardare il video completo ma vuole farsi un’idea generale del contenuto.

– Editing e montaggio video: l’intelligenza artificiale può utilizzare algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i contenuti video e selezionare le riprese o i frammenti migliori per creare un video modificato finale coerente e coinvolgente.

– Generazione di contenuti video: alcuni recenti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale consentono la generazione di contenuti video in modo automatizzato utilizzando tecniche di deep learning. Questo potrebbe essere utile per creare video promozionali o per fornire informazioni in modo coinvolgente e visivo. È qui che si trova la creazione di cartoline natalizie di cui stiamo parlando.