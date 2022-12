L’avvitatore è un attrezzo che consente di avvitare e svitare differenti tipologie di viti, bulloni e dadi. È un attrezzo molto utile e versatile, in quanto può essere utilizzato montando differenti inserti, consentendo numerose tipologie di lavori, da quelli più impegnativi a quelli più precisi. Per questo motivo questo attrezzo viene utilizzato indifferentemente per motivi professionale come per lavori casalinghi.

Le principali caratteristiche dell’avvitatore

Sono quattro le fondamentali caratteristiche di un avvitatore: il voltaggio, la capacità della batteria, le dimensioni del mandrino e la forza massima. Si trattano di caratteristiche che ne determinano l’uso professionale o hobbistico; allo stesso modo tali peculiarità ne determinano anche la qualità, la capacità d’uso e la durevolezza.

Nello specifico, il voltaggio determina la potenza dell’avvitatore nell’avvitare o svitare viti e bulloni; in merito al voltaggio è fondamentale tenere sempre in considerazione che si tratta di un avvitatore e non di un trapano, quindi la potenza non potrà essere paragonata a quella di un trapano. La capacità della batteria è in grado di determinare per quanto tempo può essere utilizzato l’avvitatore dopo che è stato messo sotto carica: è una caratteristica molto importante, in quanto una buona batteria determina una lunga durata ed un lungo utilizzo dell’avvitatore.

Per quanto riguarda il mandrino, la sua dimensione è fondamentale per determinare le dimensioni di viti e bulloni che potranno essere avvitate e svitate. Le dimensioni e la capacità del mandrino diventano fondamentali in funzione della tipologia di lavori che si prevede si dovranno eseguire con l’attrezzo. Un’ultima caratteristica dell’avvitatore è la forza massima, detta anche coppia massima, che corrisponde alla forza di rotazione, quindi strettamente collegata al voltaggio.

Tra i marchi più famosi figura Makita che propone una nuova gamma di avvitatori che garantiscono efficienza, qualità e sicurezza. Ottimi materiali di costruzione, differenti caratteristiche tecniche, per soddisfare tutte le esigenze dei suoi utilizzatori, resistenza, durevolezza della batteria e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La nuova gamma di avvitatori Makita

I nuovi avvitatori Makita sono in grado di offrire dei nuovi standard di attrezzi; nuovi in merito alle dimensioni, al peso e alla maneggevolezza. Gli avvitatori Makita sono molto robusti, nonostante siano leggeri e maneggevoli; hanno inoltre un’ottima autonomia di batteria e sono stati progettati con differenti potenze e voltaggi, in modo tale da soddisfare tutte le esigenze.

Inoltre, gli avvitatori Makita sono certificati, adatti per lavori professionali ed hobbistici. La nuova gamma è quindi in grado di soddisfare tutti; dai professionisti a coloro che utilizzano questo attrezzo per piccoli lavori di casa. I migliori modelli della nuova gamma di avvitatori Makita sono i seguenti:

– Makita TW0350J.

– Makita DP4001.

– Makita 6906J.

– Makita FS4300K.

Il Makita TW0350J è un avvitatore a massa battente, con una potenza di 400 W, con attacco ½ pollici 350 Nm, che viene venduto abbinato alle bussole.

Il modello Makita DP4001 è un trapano avvitatore con una potenza di 730 Watt, 31 Nm con potenza di 2.900 giri al minuto. Molto potente, in quanto ha anche la funzione di trapano, viene venduto ad un prezzo assolutamente concorrenziale.

L’avvitatore Makita 6906J è un avvitatore a massa battente con una potenza di 620 Watt e attacco ¾ pollici, con 588 Nm. Si tratta di un avvitatore professionale, con un’ottima durata della batteria.

Per ultimo, l’avvitatore Makita FS4300K è un avvitatore con potenza di forza di 4000 giri al minuto, adatto al cartongesso. Un avvitatore per hobbistici, ma utilizzabile anche dai professionisti del cartongesso, che abbina l’uso professionale all’uso adatto anche per piccoli lavori di casa.