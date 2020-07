Bologna Napoli streaming gratis link. Si gioca questa sera, a porte chiuse e con inizio alle 19:30, Bologna Napoli valida per la 33a giornata di Serie A, nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Si tratta della 122esima sfida in Serie A fra le due formazioni. I rossoblù arrivano da 2 pareggi, fra cui quello più recente contro il Parma nel derby emiliano: una vittoria e una sconfitta. Gli azzurri invece hanno ottenuto una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio (quello con il Milan) nelle ultime 4 giornate. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Bologna Napoli streaming e tv.

Come vedere Bologna Napoli in diretta tv.

Diretta Bologna Napoli con DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox

Dove vedere Bologna Napoli Streaming al posto di Rojadirecta.



One X). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Bologna Napoli streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Bologna Napoli Formazioni.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bani, Poli, Schouten, Santander.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Llorente.