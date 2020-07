Inter Torino streaming gratis link. Si gioca questa sera con inizio alle 21:45 Inter Torino valida come posticipo che chiude la 32esima giornata di Serie A.

L’Inter, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna e dal pareggio di Verona, deve assolutamente ripartire contro il Torino. I nerazzurri dopo gli ultimi deludenti risultati sono scivolati al quarto posto, facendosi scavalcare dall’Atalanta che viaggia a ritmo da record ma in caso di vittoria potrebbero agganciare la Lazio al secondo posto salendo a -8 dalla Juventus.

Il Torino invece è tornato a respirare grazie alla vittoria in rimonta ottenuta contro il Brescia. Nella gara d’andata l’Inter travolse i granata 0-3 con reti di Lautaro Martinez, De Vrij e Lukaku. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Inter Torino streaming e tv.

Come vedere Inter Torino in diretta tv.

Diretta Inter Torino sui canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Inter Torino Streaming al posto di Rojadirecta.



Inter Torino streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Inter Torino Formazioni.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Barella, Sensi, Moses, Lukaku.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Zaza. Indisponibili: Baselli.