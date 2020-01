Napoli Inter streaming e diretta tv. Partita valida per la 18a giornata di Serie A che si gioca oggi alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 6 gennaio 2020. L’Inter deve vincere se vuole restare in testa a pari punti con la Juventus (visto che i bianconeri stanno vincendo 2-0 contro il Cagliari). Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Napoli Inter in streaming e diretta tv.

L’Inter ha segnato solo due gol nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli, parziale in cui ha ottenuto un successo, due pareggi e tre sconfitte. L’Inter non vince in Serie A al San Paolo contro il Napoli dall’ottobre 1997: da allora nove successi partenopei e quattro pareggi.

Dove vedere Diretta Napoli Inter Streaming al posto di Rojadirecta.

Napoli Inter in diretta tv sul digitale di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o DAZN. Gli abbonati potranno avere la possibilità di vedere Napoli Inter streaming gratis con Sky Go su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Napoli Inter.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Lorenzo Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Tonelli, Koulibaly, Maksimovic, Mertens. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: D’Ambrosio. Squalificati: nessuno.