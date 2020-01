Juventus-Cagliari in diretta live streaming si gioca oggi lunedì 6 gennaio 2020, con inizio alle ore 15 italiane. Partita valida per la 18a giornata di Serie A di calcio. Cristiano Ronaldo ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato, non ha mai trovato la rete in cinque match consecutivi con la Juventus in Serie A. Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha disputato 28648 minuti nel decennio appena concluso, solo Lionel Messi (28846) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei tra i giocatori di movimento.

Dove vedere Juventus-Cagliari Streaming Gratis.

Si potrà vedere la partita in diretta Juventus-Cagliari streaming sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite), anche in HD alta definizione. La partita non sarà trasmessa in chiaro, nemmeno con DAZN.

Juventus-Cagliari sarà disponibile in live streaming su SkyGo. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. L’incontro potrà essere visto anche su NowTV, che mette a disposizione i contenuti Sky. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Juventus-Cagliari, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Juventus-Cagliari Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Juventus-Cagliari Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira. Squalificati: Bentancur.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro. Squalificati: Pisacane.

Arbitro: Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni).