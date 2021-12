Domani 16 Dicembre Sciopero Generale

Domani, giovedì 16 dicembre, è previsto uno sciopero generale, che potrebbe coinvolgere i gestori dell’infrastruttura ferroviaria italiana. Per questo motivo il trasporto ferroviario potrebbe subire ritardi e/o soppressioni. In ogni caso, viene spiegato in un comunicato stampa, le fasce orarie di garanzia (06:00-09:00 e 18:00-21.

00) non saranno coinvolte nello sciopero.

00) non saranno coinvolte nello sciopero. Per tutta la durata della protesta (ma anche oltre), i viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni. Maggiori dettagli sono comunque disponibili sui siti internet.