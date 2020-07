Sassuolo Juventus streaming in diretta live si gioca oggi mercoledì 15 luglio 2020, con inizio alle ore 21:45 italiane. I bianconeri sono primi in classifica e si apprestano a vincere il nono scudetto di fila: partono con un vantaggio di 8 punti sulle inseguitrici a 6 giornate dalla fine. Il Sassuolo si è invece rilanciato vincendo le ultime quattro partite. La salvezza è ormai una solida certezza, visto che i punti sono 46 e la vittoria contro la Lazio permette a Caputo (arrivato a segnare 16 goal nel secondo anno consecutivo in Serie A) e compagni di sognare almeno un po’ l’Europa.Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Sassuolo Juventus streaming e tv.

Come vedere Sassuolo Juventus in diretta tv

Diretta Sassuolo Juventus sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252).

Dove vedere Sassuolo Juventus Streaming al posto di Rojadirecta



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Sassuolo Juventus streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Sassuolo Juventus Formazioni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Defrel, Obiang, Romagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: De Sciglio, Khedira.