Atalanta Sassuolo diretta video streaming link. Si gioca alle 18:30 di oggi domenica 21 giugno 2020 per il recupero della 25a giornata di Serie A.

Sono stati segnati 3 o più gol in ciascuna delle ultime 9 gare dell’Atalanta: Under/Over 2.5 goal. Sono stati segnati 3 o più gol in ciascuna delle ultime 7 gare casalinghe dell’Atalanta. In tutte le ultime 13 gare dell’Atalanta, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso della prima frazione di gioco: Under/Over 0.5 goal primo tempo. Sono stati segnati almeno 1 gol nel 84% dei primi tempi nelle partite del Sassuolo in Serie A in questa stagione. In tutte le ultime 8 gare casalinghe dell’Atalanta, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo.

Atalanta Sassuolo Streaming Gratis, dove vederla invece di Rojadirecta.

L’Atalanta ha segnato sia nel corso del primo tempo che nella ripresa in ciascuna delle ultime 3 partite.

Diretta Atalanta Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite) con inizio alle ore 18:30 di oggi domenica 21 giugno 2020. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta Sassuolo Formazioni.

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Czyborra.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Romagna.