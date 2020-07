Juventus Atalanta streaming in diretta live si gioca oggi sabato 11 luglio 2020, con inizio alle ore 21:45 italiane. I bianconeri affronteranno in casa la squadra del momento: una delle squadre più in forma del campionato di Serie A, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nel big match della 32a giornata. La Vecchia Signora deve riscattare il 4-2 di Milano contro una delle squadre più in forma del campionato, che non ha mai perso nel post-Covid, e che arriva da ben 9 vittorie consecutive (11 partite di fila imbattuta) in campionato. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Juventus Atalanta streaming e tv.

Diretta Juventus Atalanta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta

Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus Atalanta streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Demiral, De Sciglio, Khedira.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.