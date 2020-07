Verona Inter streaming gratis link. Si gioca questa sera con inizio alle 21:45 si gioca Verona Inter valida come ultima partita della 31esima giornata di Serie A. La gara d’andata tra Inter e Verona, giocata a novembre a San Siro, ha visto i nerazzurri imporsi per 2-1 in rimonta: goal iniziale dei veneti con Verre su rigore, pareggio di Vecino e, nel finale, rete della rimonta firmata da Barella, assente al Bentegodi a causa di un infortunio muscolare. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Verona Inter streaming e tv.

Come vedere Verona Inter in diretta tv.

Diretta Verona Inter sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Verona Inter Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro.

Verona Inter streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Verona Inter Formazioni.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Adjapong, Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Salcedo, Borini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Bastoni, D’Ambrosio. Indisponibili: Barella, Moses, Sensi.