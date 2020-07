Una forte scossa di terremoto in tempo reale è stata registrata pochi minuti fa in Colombia, sentito fino a Medellin. E’ successo alle ore 22:22 ora locale dell’8 luglio (5:22 in Italia di oggi 9 luglio 2020). Il Servizio Geologico Colombiano stima una magnitudo preliminare M5,3. Epicentro localizzato a 44 km SE della città di Bucaramanga. Coordinate geografiche: 6,774°N 72,989°W. Ipocentro a 159,7 km di profondità. Il terremoto di oggi in Colombia è stato sentito distintamente anche a Bogotà e soprattutto a Medellin dove l’onda sismica è arrivata durando molto più a lungo che nella capitale.

