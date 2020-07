SPAZIO NEWS – “Roccioso e pesante, un pianeta unico nel suo genere, un gigante nello Spazio. E’ Kepler-10c, l’ennesima scoperta nel Cosmo che ribalta certezze ormai acquisite”. In questo modo veniva data la notizia, nel giugno del 2014, sei anni fa, della senzazionale scoperta di un pianeta Super Terra: il pianeto alieno Godzilla.

Le caratteristiche di questo pianeta extrasolare, distante quasi seicento anni luce dalla Terra (Costellazione del Dragone), sono perlomeno singolari.

Roccioso e decisamente voluminoso, con una massa ben 17 volte quella della Terra.

Un diametro che è stato calcolato in circa trentamila chilometri, in pratica quasi due volte e mezzo il nostro globo terracqueo. Le caratteristiche, la temperatura in primis, lo renderebbero comunque inadatto ad ospitare qualsivoglia forma di vita.

Una Super Terra le cui caratteristiche aprirebbero a nuovi scenari e metodologie di classificazione planetaria. In una video news, tratta dal canale tematico YouTube di “The Cosmos News”, alcuni dettagli della scoperta effettuata nello Spazio.