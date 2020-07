Gran Premio di Stiria di Formula 1 in streaming gratis. Stagione 2020 di Formula 1 al suo secondo appuntamento con il GP Stiria che si corre sullo stesso circuito di sette giorni fa, a Spielberg in Austria. Sabato 11 luglio, si svolgeranno le qualifiche alle ore 15:00. Partenza gara programmata per domenica 12 luglio alle ore 15:10 italiane.

Max Verstappen, il più veloce delle Prove Libere 2.

“La scorsa settimana non eravamo contenti della macchina, oggi le sensazioni sono migliori. Abbiamo cercato di sistemare alcune cose e la direzione è quella giusta”. Lo ha dichiarato Max Verstappen al termine delle prove libere 2 del Gran Premio di Stiria dove il pilota olandese della Red Bull ha fatto registrare il miglior tempo in

1’03″660.

Previsti forti temporali sulla pista per le qualifiche del sabato: “Se abbiamo il pacchetto per vincere? Lo scopriremo domenica ma sicuramente questo weekend è partito in maniera molto positiva. Non so se questo tempo potrebbe valere la pole position perchè se domani non potremo qualificarci penso che la qualifica verrà eventualmente spostata a domenica mattina”.

Dove vedere il Gp Stiria di F1 2020 senza usare Rojadirecta.



Il Gran Premio di Stiria in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go, mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.